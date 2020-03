Os Progressistas estão achando difícil digerir a possibilidade da sigla que governa o estado não ter candidatura majoritária na capital do estado nas eleições deste ano, isso estar cada vez mais notório nas declarações do líder maior do partido; governador Gladson Cameli.

Com três aliados em disputa sendo, MDB com o deputado Roberto Duarte, o PSDB do vice-governador Major Rocha, que disputará com o Minoru Kimpara e o Solidariedade que lançará a deputada federal Wanda Milane, o governador tem buscando fugir da confusão e quer se distanciar do primeiro turno.

Sem um nome de peso para fazer a disputa, o Progressista terá que se articular para indicar o vice em umas das propostas até aqui consolidadas por um dos três aliados.

Gladson que de bobo não tem nada, não quer correr o risco de entrar na guerra interna e desagradar seus futuros apoiadores em 2022, quando deve sair para o senado e apoiar o seu vice Major Rocha para governo, por isso as especulações de um alinhamento com os Tucanos.

Quando Gladson afirma que não quer se envolver na disputa e que apenas deseja governar, estar dando sinais claro de que deseja estar fora do game, ao menos no primeiro turno.

O recado tem sido dado, falta apenas a militância e dirigentes Progressistas aceitar.