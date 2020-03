A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai destinar R$ 310 mil para as instituições filantrópicas do município. O recurso é oriundo de uma emenda parlamentar do deputado federal Jesus Sérgio.

O Educandário é um dos beneficiários. “O Educandário atende 100 famílias diretamente, com serviços sociais e esse recurso vem em um momento muito oportuno, de fortalecimento do nosso trabalho”, destacou o diretor da instituição, Rinauro Lima.

Segundo a representante da Pastoral da Criança Cheiza Souza, o investimento fortalece os serviços. “Isso vai desenvolver ainda mais os serviços, ampliando as nossas demandas de crianças atendidas”, frisou.

O Lar dos Vicentinos também vai receber apoio. “Estamos vivendo uma crise econômica e as instituições que dependem de doação estão sendo mais prejudicadas. Essa e mais outras ajudas, vão nos permitir continuar os nossos trabalhos”, endossou a irmã Simone.

De acordo com o secretário de Administração e Planejamento, Manuel Orleilson, a ação é fruto de uma articulação do prefeito Ilderlei Cordeiro. “Assegurar o funcionamento das instituições filantrópicas e fortalecer os trabalhos de assistência é uma das prioridades do prefeito, que articulou junto ao deputado esse recurso”, disse.

A emenda vai beneficiar mais de mil famílias, que atualmente são atendidas pelas instituições. Nesta terça-feira, 101, foi realizada a reunião de planejamento e destinação do recurso.