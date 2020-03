Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde não confirmou o caso de coronavírus. A paciente de 35 anos, que apresentou problemas respiratórios, está em observação e já apresentou uma evolução de melhora em relação aos sintomas.

Os exames e amostras coletados foram enviados para análise no Laboratório da Fundação Hospitalar, sendo, posteriormente, enviados para o Instituto Evandro Chagas para a contraprova. O caso foi identificado no dia 7 de março, a paciente fez uma viagem pela Europa e apresentou os sintomas no dia 5 de março.

“Vale deixar claro que estamos acompanhando a paciente diretamente, que já começa a não apresentar mais sintomas”, endossou a coordenadora de Endemias e Epidemiologia de Cruzeiro do Sul, Muana Araújo.

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias.No Acre, não há casos confirmados pelo Ministério da Saúde. Enquanto no Brasil, 25 pacientes foram confirmados.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as medidas protetoras gerais são: lavar frequentemente as mãos usando álcool em gel ou água e sabão, especialmente após contato com pessoas doentes e antes de se alimentar; quando tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com as mãos ou lenços descartáveis; evitar o contato próximo com quem tiver febre e tosse; em caso de febre, tosse e dificuldade para respirar, buscar ajuda imediata e compartilhar o histórico de viagens com os profissionais de saúde; manter os ambientes ventilados e evitar tocar nos olhos, nariz e boca.