O presidente da câmara de vereadores do município de Bujari, Adaildo Oliveira, usou a tribuna durante a sessão que aconteceu na noite desta segunda-feira (10), para agradecer a deputada estadual Maria Antônia (PROS) e o presidente estadual do PROS, Dêda pelo convite para fazer parte do partido e a receptividade do casal.

Durante seu pronunciamento, além de agradecer, o presidente Adaildo fez um registro sobre sua ida para o PROS, que aconteceu recentemente, devido o período da janela e desde já o presidente vem dando representatividade ao PROS na câmara.

O vice-presidente do poder legislativo do referido município, vereador Zico, também se pronunciou na tribuna durante a sessão desta segunda-feira, onde na oportunidade também fez seus agradecimentos a deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda, onde destacou a importância do trabalho social desenvolvido pelo casal que para atende pessoas que residem no interior do Acre e os ribeirinhos.

Na oportunidade, o vice-presidente Zico também registrou sua ida para o PROS, que aconteceu há poucos dias, dentro do período do janelão, onde ele destacou a sua felicidade de poder fazer parte deste novo partido, pode-se dizer que o PROS está bem representado no Bujari.