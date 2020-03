O prefeito Bira Vasconcelos participou na manhã de ontem, 05, da Formação Inicial com os professores do Ensino Rural e Programa Asinhas da Florestania Infantil da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e juntamente com a secretária da pasta, Fernanda Abreu, anunciou o início do ano letivo 2020 das Escolas Municipais de Ensino Rural para o próximo dia 09.

Não é a primeira vez que a SEMED promove formações deste tipo. Nestes mais de 03 anos de gestão, a SEMED já ofertou capacitação para professores das Escolas Municipais de Zona Urbana e Rural inúmeras vezes, sempre objetivando capacitar mais e melhor nossos professores e vislumbrando a continuação de uma educação de qualidade e completa.

Viva a educação de nossas crianças da zona rural. Viva a educação como o todo.