O vereador de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro, procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar o caos da única quadra de esportes cuja responsabilidade é da Prefeitura do município.

Atualmente a quadra encontra-se em total abandono, em péssimas condições de uso, devido a falta de manutenção por parte da atual gestão do PSD do Isaac Piyãko, que tem como líder um dos piores prefeitos que já passou na prefeitura de Marechal Thaumaturgo. Diz vereador

O município conta com apenas duas quadras de esporte, uma de responsabilidade do governo do estado e a outra cuja responsabilidade é da prefeitura, mas o fato de apenas uma quadra ser da prefeitura, o poder público municipal resolveu abandonar o espaço.

O vereador falou à redação do 3 de Julho que as escolas da rede municipal precisam da quadra de esportes para praticar as aulas de educação física, mas tiveram que encontrar outro lugar para poder realizar, tudo isso devido a administração não tem capacidade de reforma a única quadra que existe no município, concluiu o vereador que ainda destacou que o prefeito Isaac Piyãko não serve nem para administrar um boteco de cachaça.