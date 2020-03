3 de Julho com Informação do G1 – Trinta e duas empresas fornecedoras de alimentos para merendar escolar do Acre são investigadas por suspeita de desvio. O caso é apurado pela Controladoria-Geral do Acre (CGE), Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Polícia Civil.

As investigações iniciaram após o governador do estado, Gladson Cameli, receber uma denúncia sobre o desvio de alimentos destinados à merenda escolar da rede pública. A denúncia foi recebida no mês de fevereiro, e a investigação está com quase 70% de conclusão.

Entre as irregularidades apuradas pelos órgãos estão: carne de terceira entregue como de primeira e carne moída de peixe no lugar de filé de peixe. O valor que teria sido desviado em alimentos não foi divulgado.

“O governador provocou essa auditoria. Não temos ainda o valor exato, estamos com 70% das investigações concluídas e repassando das informações para a secretaria-geral, na pessoa do delegado José Henrique, para apurar se há crime ou não. Levantamos indícios em cima de papéis, que são investigados pela polícia”, confirmou o controlador geral Luís Soares.

Indícios

O controlador afirmou que os levantamentos são feitos em cima dos valores gastos com a merenda escolar em outubro, novembro e dezembro do ano passado. Nesses meses, o governo destinou R$ 37 milhões para a rede pública de ensino comprar a merenda.

“Estamos levantando em cima de R$ 37 milhões os indícios para passar para polícia. Ainda não temos números, sabemos que tem algumas notas que não foram entregues, materiais entregues não são de qualidade. Só vamos ter o resultado dessa apuração e certeza do que aconteceu daqui uns dias”, esclareceu.

Soares revelou ainda que as equipes visitam os almoxarifados das escolas para verificar, entre outras demandas, se a quantidade de alimentos no local bate com a da nota fiscal. Os dados levantados são repassados para a Polícia Civil, que vai ouvir servidores e funcionários das escolas.

“O papel da CGE é analisar papéis, que são de licitação, contratos, notas emitidas e que foram atestadas pela pessoa que, hipoteticamente, recebeu o material e vamos in loco no almoxarifado para ver se o alimento está ou não. Esses indícios repassamos para a polícia fazer o levantamento criminal”, concluiu.

Refeições

Em 2020, o governo do Acre deve gastar cerca de R$ 112 milhões em merenda escolar para 150 mil estudantes. Além do aumento na quantidade de alunos, o número de refeições oferecidas na rede pública também cresceu.

As escolas do ensino integral e militar oferecem lanche, almoço e lanche; no ensino médio e fundamental os alunos tomam café e almoçam nas escolas. Há ainda, segundo o governo, instituições que servem cinco refeições durante o dia.

Em outubro do ano passado, Cameli anunciou que pretendia aumentar a quantidade de refeições servidas nas escolas. Segundo ele, o cardápio seria montado pela primeira-dama, Ana Paula Cameli, juntamente com a Escola de Gastronomia do Acre.

“A criança chega na escola, por mais que tenha a merenda às 9h, por que não tomar um café da manhã reforçado também? E à tarde antes de ir para casa fazer uma semi-janta”, afirmou na época.