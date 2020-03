TJAC – Durante a primeira semana de março, entre os dias 2 a 6, foram realizadas 68 audiências de instrução de julgamento de processos cíveis e criminais, no Centro Integrado de Cidadania (CIC), no município de Santa Rosa do Purus.

O esforço concentrado foi conduzido pela juíza de Direito Ana Paula Saboya, com promotor de Justiça e advogado dativo. O Objetivo da ação foi garantir a agilidade nos julgamentos e atender a população local em sua própria cidade, pois o município ainda não tem Comarca instalada, em função do número de habitantes.

Do total de audiências realizadas: 30 foram no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc); 10 no Juizado Especial Cível; 12 na área Cível; 15 na área criminal, sendo um Tribunal do Júri; e um caso no Juizado Especial Criminal.

Além disso, a magistrada também ministrou uma palestra para estudantes do ensino médio, na Escola Padre Paolino Maria Baldassari. Durante a conversa a juíza de Direito discorreu sobre violência doméstica e familiar e abuso sexual.