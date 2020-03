Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), responsáveis pelo policiamento ostensivo na região do Alto Acre, apreenderam na tarde desta segunda-feira, 09, duas armas de brinquedo com dois adolescentes.

De acordo com os militares, a ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, na avenida Amazonas, nas proximidades da Ponte Metálica, na cidade de Epitaciolândia.

Ainda segundo os policiais, os adolescentes de 14 e 16 anos estavam em uma região onde constantemente ocorrem roubos.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Geral de Polícia Civil, que iniciará as diligências para descobrir se os adolescentes cometeram assaltos nos municípios de Epitaciolândia e Brasileia.