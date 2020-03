O deputado estadual e médico Jenilson Leite (PSB) visitou o Hospital da Criança em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (10), para conversar com a direção da unidade de saúde sobre o roubo do medicamento Spiranza- usado para tratamento de atrofia muscular- em três crianças no Acre. Uma dose do medicamento custa R$ 300 mil reais aos cofres públicos. Sendo que o lote do medicamento foi liberado pelo governo federal via Sistema Único de Saúde (SUS), cujo Acre o único estado da Região Norte a ser contemplado com a liberação do medicamento.

No Hospital da Criança, Jenilson Leite conversou com Weslei Daniel (gerente de assistência), Cleber Cardoso (gerente administrativo) e Vagner Bacelar (gerente geral). Ao deputado os diretores informaram que registaram o boletim de ocorrência na delegacia. Contudo, não sabem explicar como ocorreu o furto.

Segundo o deputado, as crianças começaram a melhorar de vida com o uso do medicamento, uma delas só respirava com aparelho, mas com o uso do remédio passou até a andar. “Conversamos com a direção do hospital para buscar entender isso, pois é impensável um sujeito fazer algo assim, mas infelizmente fez”.

Após a visita ao hospital, Jenilson que é médico entrou com uma ação no Ministério Público Federal pedindo que o órgão acione a Polícia Federal para encontrar o responsável pelo furto dos medicamentos.

Além de acionar o MPF, o parlamentar fez a denúncia na tribuna da Assembleia Legislativa. “Estive no Hospital da Criança, depois fiz a denúncia no MPF, pois é necessária uma resposta para este crime, uma vez que estamos da vida de três crianças que necessitam do medicamento, que custa nada menos que trezentos mil reais”.