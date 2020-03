Brasil 247 – O ex-presidente Lula foi ontem às redes sociais para apontar o estrago que tem sido causado por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes na área cambial. Ele apontou que o governo atual já queimou US$ 42 bilhões das reservas acumuladas por ele e por Dilma Rousseff em seus governos.

Hoje haverá nova venda, segundo aponta o Infomoney:

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 9, a realização de leilão de dólares à vista amanhã, 10, referenciado à Ptax. A operação será realizada entre 9h10 e 9h15, com a oferta de até US$ 2 bilhões.

Nesta segunda-feira, o BC realizou vendeu US$ 3 bilhões em leilão à vista referenciado à Ptax, pela manhã. À tarde, a autoridade monetária realizou outro leilão à vista, com a venda de US$ 465 milhões.

O dólar comercial fechou em alta de 1,97% hoje, a R$ 4,7251 na compra e a R$ 4,7256 na venda.

. @gleisi“A única coisa que ajuda são as reservas internacionais, deixadas por Lula, que Bolsonaro queima”. O governo já queimou cerca de US$ 42 bilhões das reservas deixadas por Lula e Dilma. Só hoje, o BC vendeu mais US$ 3 bilhões.#equipelula https://t.co/8hg5zCXbk7 — Lula (@LulaOficial) March 9, 2020