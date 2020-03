Os servidores da Secretaria Municipal de Agricultura de Cruzeiro do Sul estão sendo capacitados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), durante toda a semana. A qualificação, que se iniciou nesta segunda-feira, 9, trata sobre o uso de mapas pedológicos para construção de planos agrícolas.

“Os participantes vão aprender como usar o mapa de solos para priorizar ações do poder público. A partir dos resultados aqui, vamos construir os planos agrícolas e isso vai se alicerçar nos zoneamentos por cultura. A prefeitura de Cruzeiro do Sul priorizou cinco culturas: café, cana de açúcar, guaraná, mandioca e o açaí, explica o diretor da Embrapa, Eufran Amaral.

A qualificação também conta com os servidores do Estado e de Mâncio Lima. Segundo o secretário Genilson Maia, a qualificação se soma a outras atividades. “Esse curso é um complemento da pesquisa que estamos fazendo sobre os nossos solos, que vai culminar no nosso zoneamento de solos,” frisou.