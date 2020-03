“É uma unidade grande e vamos montar as equipes para trabalhar com a equipe do Mais Médicos. Vamos inaugurar e cadastrar no programa do governo federal. Vamos esperar uns dois meses para o governo financiar as equipes. No primeiro momento, as equipes vão atender os ribeirinhos até que o governo federal passe a financiar para fazermos novas contratações”, explicou o secretário de Saúde da cidade, José Maria Silva.

Com Informações do G1 Acre