O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) participou neste último sábado (7), do evento realizado pelo PDT de Tarauacá, que teve como objetivo elaborar um Plano de Governo para a Prefeitura do município, projetado para os próximos 12 anos.

O encontro intitulado PDT Tarauacá + 12 Anos de Futuro teve a presença do consultor Bazzegio, que apresentou aos diversos setores da sociedade do município, um planejamento com a finalidade de construir políticas públicas pautadas pelos princípios éticos e baseadas na justiça social, além de ações avançadas nos setores de segurança, saúde e educação.

Durante o evento, o parlamentar juntamente com o consultor Bazeggio e com o presidente do PDT-Tarauacá, Aderlândio França ouviu da população os pontos positivos e negativos do município, para inserir no planejamento da cidade e exibir à sociedade as ações a serem efetivadas, que vão melhorar o cotidiano dos moradores da cidade.

“O PDT em Tarauacá tem a finalidade de promover o crescimento e o desenvolvimento do município. E contamos com a colaboração importante da sociedade, pois para se construir um projeto futuro temos que dar voz à população. O PDT é um partido comprometido e esse planejamento tem o intuito de deixar um legado baseado em resultados concretos, pensando no bem-estar de cada um que vive na cidade”, afirmou Jesus Sérgio.