O evento homenageou as mulheres servidoras e prestadoras de serviços para a gestão pública, assim como aquelas da comunidade rio-branquense pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que acontece neste domingo, 8 de março.

O local foi cedido pela direção do Afa Jardim, localizado no Bosque. Este, ficou pequeno para abrigar centenas de pessoas presentes, a maioria, como se esperava, mulheres. Uma decoração especial foi montada, com espaços para aquelas que desejassem fazer fotos, selfies, maquiagem, entre outros. Um estúdio fotográfico, conduzido pela fotógrafa Val Fernandes, foi montado no evento. Uma fila se formou para quem desejava ser clicada por uma das mais conhecidas profissionais da imagem do Acre.

A prefeita Socorro Neri, que recebeu uma homenagem surpresa das mulheres da gestão no evento, falou sobre a importância do projeto Sextando Com Elas:

“Esse é um encontro da Prefeitura com as mulheres da gestão da prefeitura de Rio Branco. Nós estamos reunindo as servidoras, as profissionais liberais, as mulheres que desenvolvem trabalhos magníficos que nos inspiram em todas as ações da nossa cidade. Hoje é um encontro festivo. Nós queremos, de fato, é fazer comemoração, conversamos sobre assuntos do dia a dia, trocarmos experiências, mas, mais do que isso, nos divertirmos. Nós merecemos!”, disse Socorro Neri.

Duas parlamentares, a vereadora Elzinha Mendonça (PDT) e a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) prestigiaram o evento.

Elzinha compareceu acompanhada da família e aproveitou para elogiar a prefeita Socorro Neri pela iniciativa do evento.

“Hoje é um dia memorável por ser a comemoração do Dia da Mulher que acontece no domingo, dia 8. Por isso parabenizo a prefeita Socorro Neri por proporcionar um evento tão importante como esse para homenagear, enaltecer, para valorizar nós mulheres”, destacou Elzinha.

Perpétua Almeida aproveitou para falar sobre os dados sobre a violência contra a mulher divulgados durante a semana, que apontam o Acre como o campeão em feminicídios, oportunidade em que defendeu uma campanha de conscientização de mulheres e homens que contribuam para a redução desse tipo de crime. Perpétua elogiou a iniciativa da gestão municipal, garantindo que eventos do tipo contribuem para a valorização e empoderamento feminino.

Adriana veio da Vila Acre a pé para participar do Sextando com elas e tirar foto com a prefeita Socorro Neri.

Entre as centenas de mulheres presentes ao Sextando com Mulheres na noite de sexta-feira, a Adriana Nascimento da Silva, auxiliar de limpeza, funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), mereceu destaque. Ela foi a primeira a chegar e veio caminhando da Vila Acre até o local do evento, na rua Silvestre Coelho, no Centro.

Bem-vestida, maquiada e sorridente, Adriana disse estar feliz por participar da festa e aproveitou par agradecer pelo convite recebido.

“Eu fiquei muito emocionada com isso, me senti valorizada e estou aqui para participar”, afirmou Adriana.

Parcerias – O evento foi recheado de premiações doadas pelos parceiros, todas sorteadas entre as mulheres presentes. De cortes de cabelo a maquiagens, de brindes diversos a livros, tudo oferecido por empresas parceiras e colaboradores. A empresa Naturus, recém-criada empresa do ramo de alimentos que está instalada em Rio Branco. De acordo com o seu proprietário, Tiago Mourão, a Naturus produz e comercializa produtos que têm como base matéria-prima da região, todos oriundos da agricultura familiar.

“São produtos sem agrotóxicos, sem conservantes e vindos de produtores locais”, revelou Tiago. “Nossos produtos já estão nas redes de supermercados locais”, acrescentou.

Outro destaque foi a Livraria Paim, uma das mais antigas e mais conhecidas da cidade. Seu representante, o consultor de vendas Eliésio Ferreira, montou no local um estande com títulos que abordam o tema mulheres.

“Temos muitos títulos que destacam o universo feminino. São livros que falam sobre feminismo, sobre empoderamento, sobre as lutas das mulheres por espaço nesse mundo dominado pelos homens e muito mais. Mas se alguém desejar uma obra que não temos em nosso estoque, fazemos o pedido e essa nos chega para a entrega ao cliente em tempo relativamente curto”, garantiu Eliésio.