O Prefeito Ilderlei Cordeiro inaugurou no fim da tarde desta sexta-feira, 6, uma quadra esportiva na Vila Campinas, no Ramal 6. O esporte tem sido uma das pautas prioritárias de investimento da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Esporte é inclusão, oportunidade, alegria e lazer. E quem ganha com essa obra é a comunidade que vai poder realizar ainda mais a prática esportiva. Sem falar que isso muda o foco da violência e oportuniza novos caminhos para a juventude,” endossou o prefeito.

Para o vereador Mazinho da BR, o momento é de realização. “Está de parabéns a comunidade, como nós vereadores que indicamos, a deputada Jéssica Sales e o prefeito que fez a obra. Estou muito feliz”, disse.

O morador Josimar Silva agradeceu ao poder público. “Esse é um investimento muito importante para a nossa comunidade e a gente só tem a agradecer ao prefeito, o vereador e a deputada”

A quadra esportiva coberta foi construída por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales, no valor de R$ 500 mil.