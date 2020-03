É perceptível que o governador Gladson Camei não estar muito ganho para a ideia de candidatura do seu partido; o Progressistas, na disputa da prefeitura da capital Rio Branco.

De olho lá em 2022, Gladosn não quer desagradar os aliados, que por sinal já apresentam três pré-candidaturas, sendo elas: Minoru Kimpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB) e Wanda Milane (SD).

No Progressistas pouco se ver movimentação, pois Thiago Caetano que era um dos nomes apresentados saiu do governo, Luziel Carvalho se acalmou e resta José Bestene, este fazendo movimentações mais silencio mais que se articula com mais força.

Para convencer o governador, que parece mais estar decidido a não montar um palanque, uma ala do Progressistas ligada ao deputado Bestene, tenta convencer o eterno candidato e ex-prefeito de Acrelândia Tião Bocalon, a embarcar no projeto e ser o vice de Bestene.

Com Bocalon segundo alguns dos que defendem a proposta, o governador jamais iria se refutar de apoiar e dar sinal verde.

Publicamente não tem nenhuma declaração de Tião Bocalon confirmando uma possível aliança com Bestene, mas como os Progressistas estão decididos a entrar no game, podemos ter novidades nos próximos dias.