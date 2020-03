“Era um veiculo de passeio e a nossa guarnição fez a extinção do incêndio do veículo, que teve perda total. Em relação à briga do casal, nós pegamos informações de pessoas que disseram que realmente o homem que ateou fogo no veículo era o dono do carro e que ele teria discutido com a esposa antes do ocorrido, mas a polícia que vai investigar o motivo”, disse. Do G1 Acre