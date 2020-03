A executiva municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) do município de Bujari, representada pelo presidente Cabral, juntamente com a executiva estadual, na pessoa do Presidente Dêda, deram um passo a frente na política do município ao filiar o presidente da Câmara de vereadores, Adaildo Oliveira e o vice-presidente, vereador Zico.

As filiações dos dois parlamentares só aconteceram agora devido a Janela (período em que os vereadores com mandatos podem trocar de partido sem perder seus mandatos), mas algumas conversas já havia acontecido anteriormente.

O vereador que é Presidente da Câmara dos vereadores, Adaildo foi eleito com 4,23% dos votos válidos do município, e agora deixa o Partido dos Trabalhadores (PT) para se fazer parte do PROS, onde está disposto a dar representatividade ao partido no Bujari.

Já o vereador vice-presidente da Câmara, Zico, foi eleito com 3,60% dos votos válidos do Bujari, e agora deixou o Partido Republicano Progressista (PRP), para fazer parte do PROS, onde também está disposto a dar representatividade ao PROS no Bujari.

Na oportunidade, o presidente Dêda falou da felicidade de poder trazer essas duas lideranças para o partido, para que assim o PROS seja fortalecido e tenha uma representatividade em mais um município do Acre, pois desde anteriormente Dêda vem desenvolvendo um trabalho de organização e fortalecimento em cada cidade para que assim possam alcançar seus objetivos.

Essa conquista da filiação dos dois parlamentares é fruto de muito trabalho de articulação nos mais diversos municípios do estado. Agora é hora de colher o que foi plantado.