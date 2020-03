O deputado e médico Jenilson Leite (PSB) participou de uma ação de saúde neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. O atendimento foi realizado na escola Valdina Torquato, no bairro do Triângulo , em Tarauacá, a pedido da presidente da associação de moradores Keila Souza.

O atendimento teve como foco a prevenção da saúde mulher, com ênfase para a realização de exames de ultrassonografia, para prevenir o câncer de mana e câncer uterino, doenças responsáveis por acometer milhares de pessoas do gênero feminino.

Para o deputado, é muito importante que as mulheres tenham acessos aos exames que previnam umas das doenças que mais afeta ao público feminino, que é o câncer de mana e o câncer de colo uterino. “Quero agradecer a Keila pelo convite de colaborar com esta ação, pois sabemos da importância de cuidar da saúde da mulher, principalmente com a realização de exames. Na qual me coloco à disposição da comunidade tarauacaense, para auxiliar neste trabalho de fazer o bem ao próximo”, disse Jenilson Leite.

O deputado também participou de um café da manhã organizado pelo Sinteac (Sindicato da Educação) para as mulheres filiadas à entidade.

A ação de saúde contou com a colaboração do gabinete do vereador Lauro Benigno e também da direção das escolas Valdina Torquato e Donizete Mota.