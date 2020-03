Neste dia 08 de março, dia que celebra o Dia Internacional das Mulheres a Deputada Estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda não poderiam deixar de parabenizar todas as mulheres do estado do Acre pela importância de cada uma na sociedade, pois de acordo com a parlamentar, as mulheres são a base de uma família.

Com um mandato voltado em defesa das mulheres, a parlamentar se dispõe a representar cada vez mais para que as mulheres para que possam ter ainda mais voz em meio a sociedade.

“Eu não poderia deixar passar essa data tão importante sem desejar um feliz dia a todas as mulheres do nosso estado do Acre, mulheres guerreiras, batalhadores, que lutam pelos seus anseios e que nos orgulha pela sua grandeza, pois ser mulher é ter os sentidos à flor da pele, é fazer nascer a esperança em qualquer palavra, em cada gesto. Até nos mais difíceis, então eu como mulher vem através desta nota homenagear todas as mulheres do meu querido estado do Acre”, destacou Maria Antônia.

O ex-prefeito Dêda também desejou um feliz Dia Internacional da Mulheres as guerreiras do nosso estado: “Este é um momento único que acontece a cada ano, onde a grande estrela são as mulheres, eu quero agradecer a minha esposa e mãe maravilhosa, Maria Antônia, que é quem tem sido o meu torto seguro durante todos esses anos em que estamos juntos é quem tem me dado força para superar as dificuldade, é que faz parte da minha alegria. Então eu parabenizo todas as mulheres acreanas, pois assim como a minha esposa, essas mulheres é a base da nossa sociedade, é o suporte da família, então eu deixo aqui o meu feliz dia internacional da mulher a todas as mulheres”, concluiu Dêda.

Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. É ter no coração lugar para todos os sonhos do mundo. Um Feliz Dia da Mulher àquelas que fazem a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores.