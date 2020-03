O trabalhador rural Wanderson dos Santos Araújo, de 30 anos, morreu esmagado por uma árvore em uma fazenda da zona rural de Xapuri, interior do Acre. O acidente ocorreu quando a vítima cortava a árvore e ela caiu em cima dele, na tarde de sexta-feira (6).

O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Acre. O local do acidente fica distante cerca de quatro quilômetros da sede da fazenda, dentro da mata. Araújo estava com um parente fazendo a derrubada de árvores e foi o familiar quem achou o corpo.

“A pessoa que achou não soube explicar direito o que aconteceu, precisa ter uma investigação. O familiar disse que quando procurar o rapaz já o encontrou com a árvore caída em cima dele”, explicou o major Cláudio Falcão, da assessoria do Corpo de Bombeiros do Acre.

Ao achar Araújo preso embaixo da árvore, o parente chamou o resgate para que ele fosse socorrido, mas ele já estava sem vida. Os bombeiros isolaram o local, colheram provas, e levaram o cadáver para o Hospital de Xapuri.

“O horário do acidente foi por volta das 14h30, mas levou um tempo para que o familiar pedisse ajuda. Resgatamos a vítima já no finalzinho da tarde. Preservamos o local, fizemos fotografias, e levamos o corpo”, concluiu Falcão. Do G1 Acre.