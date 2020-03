O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, se deslocou ao município de Assis Brasil, pertencente a região do Alto Acre, para realizar com bastante esmero a filiação de algumas lideranças do município.

Temos como exemplo dessas lideranças o Vereador Paulo Sales, que neste período da janela (período em que os vereadores com mandatos podem trocar de partido sem perder seus mandatos) deixou o Partido Progressista (PP de Gladson) para se filiar no PROS.

Paulo Sales já mostrou sua força política nas eleições de 2016, quando foi eleito com 2,73% dos votos válidos do município de Assis Brasil com exatos 124 votos e desde então tem honrado seus votos a frente de seu mandato, no qual o Presidente Dêda teve a honra de filiar para para fazer parte da família PROS.

Além do vereador Paulo Sales, Dêda filiou outra liderança de Assis Brasil, sendo Marcos Dias dos Santos popularmente conhecido como Baiano que agora, com muita satisfação, faz parte do PROS.

As filiações foram realizadas na presença da executiva municipal do PROS de Assis Brasil, representada pelo presidente Professor Quediney Barreto Correia, que é quem se filiou e tomou a frente do partido no município e está trabalhando na organização do PROS na cidade junto a executiva estadual.

Na oportunidade, o presidente Dêda falou da felicidade de poder trazer essas duas lideranças para o partido, para que assim o PROS seja fortalecido e tenha uma representatividade em mais um município do Acre, pois desde anteriormente Dêda vem desenvolvendo um trabalho de organização e fortalecimento em cada cidade para que assim possam alcançar seus objetivos.