Homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Acre recuperaram na noite de sexta-feira (6) quantidade expressiva de gêneros alimentícios no valor de cerca de R$25 mil e conseguiram apreender duas armas de fogo e dois veículos.

A ação foi realizada no Segundo Distrito de Rio Branco. O roubo das mercadorias havia ocorrido nas proximidades da Cidade do Povo. Bandidos tomaram um caminhão e o levaram, mantendo três funcionários presos no baú do veículo.

Ato contínuco, diz o Bope, se deslocaram a uma residência na Amadeo Barbosa e desembarcaram parte da mercadoria, depois prenderam as vítimas no baú do caminhão de novo e fugiram.

“Ao ser acionada a PM buscou informações, chegando a um suspeito. Em conversa, ele afirmou ter participado do crime e passou o local onde estavam as mercadorias e os demais envolvidos. Os militares se dirigiram ao endereço, encontraram a mercadoria roubada. Os indivíduos estavam com outro veículo, utilizado no crime, onde foram encontrados os documentos da vítima em seu interior e uma arma de fogo (escopeta cal.36). No apartamento de um dos suspeitos foi encontrada uma pistola 9mm”, relata a PM, em nota. Por ac24horas