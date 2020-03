O senador Sérgio Petecão participou na noite desta sexta-feira (5), do ato de filiação dos pré-candidatos pelo Partido Social Democrático (PSD) nas eleições deste ano que aconteceu no município de Acrelândia.

Dentre os 87 filiados, estão pessoas de diversos seguimentos da sociedade civil organizada, como: professore, agentes de saúde, produtores, estudantes, comerciantes, pessoas ligadas ao futebol, pessoas ligadas as artes maciais e etc. foi na verdade bem diversificado esta filiação em massa.

Segundo informações, diante do número de filiações em massa, o Partido Social Democrático (PSD) saiu do município extremamente fortalecido, pois além do número de filiados, o PSD conta com dois vereadores para dar representatividade no município.

Atualmente o PSD tem como presidente municipal em Acrelândia o professor Ricardo Modesto. A executiva do partido em questão está construindo um nome de consenso se irão lançar um pré-candidato pelo PSD ou se vão formar uma aliança em prol de Acrelândia.