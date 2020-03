Como parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) do Ministério da Saúde (MS), profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam na rede municipal de Saúde de Rio Branco, iniciaram nesta quarta-feira (04) o curso de Especialização em Vigilância em Saúde (EVS), do Hospital Sírio Libanês (HSL), ofertado por meio de parceria com a Prefeitura de Rio Branco, a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS.

De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Félix Araújo, a perspectiva é qualificar os profissionais de saúde em diversas competências. “A especialização é uma importante estratégia para que possamos interferir nos processos que causam adoecimento da população. As abordagens serão, teóricas e práticas, utilizadas pelos alunos da nossa rede de atenção, que são profissionais, e farão a relação entre o aprendizado e a aplicação prática”, destacou.

O curso é uma iniciativa educacional prevista entre as atividades previstas do Plano Ampliado de Desenvolvimento da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (PADEpiSUS) e tem como objetivo especializar os profissionais que atuam no SUS, preferencialmente na área de Vigilância em Saúde para atuar em diferentes cenários, articulando as ações de vigilância, prevenção, promoção e controle de doenças e agravos.

“Então os alunos/profissionais irão identificar o cenário que trabalham para então propor intervenções que possam ser aplicadas e solucionar os problemas relacionados à área de competência de sua formação e fortalecendo o desenvolvimento das ações na Saúde Pública Municipal e contribuindo com a assistência dada aos pacientes seja nas unidades ou nos territórios”, acrescentou Félix Araújo.

Desse modo, além de utilizar metodologia considerada inovadora para educação de profissionais, a iniciativa também prevê a elaboração de Projetos Aplicativos pelos alunos do curso, com objetivo de transformar a realidade do serviço de saúde local.

Além disso, de acordo com o programa, o curso é importante ferramenta para potencializar das equipes de saúde no contexto do pensamento epidemiológico e a dinâmica do processo de trabalho das equipes frente as mais diversas situações no contexto da vigilância em saúde.

“É de fundamental importância que possamos cada vez mais instrumentalizar os profissionais a atuar frente a situações como, por exemplo, a que estamos passando com o Novo Coronavírus (2019-nCoV)”, reiterou.

Em Rio Branco, o curso está sendo realizada na UniMeta, sendo que a oferta pedagógica do curso e capacitação dos facilitadores é de responsabilidade do Hospital Sírio Libanês.