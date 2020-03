O prefeito Ilderlei Cordeiro fez questão de prestigiar o encerramento do curso de capacitação para os produtores de cana-de-açúcar do Ramal 6, em Cruzeiro do Sul.

“A qualificação dos nossos produtores rurais é uma das propostas que compõem meu plano de Governo, pois compreendemos a importância desse investimento para a nossa economia. Temos feito esse tipo de capacitação em várias regiões de Cruzeiro do Sul”, endossou o prefeito.

No Ramal 6, nove famílias foram contempladas. Essa é a décima capacitação voltada para a cadeia da cana-de-açúcar que a Prefeitura realiza na gestão de Ilderlei Cordeiro. Segundo o presidente da associação dos moradores, Celino “o curso diversificou a produção dos agricultores, melhorando a renda das famílias”.

Nós só temos que agradecer, graças ao Prefeito Ilderlei Cordeiro, que realizou a pavimentação do ramal, conseguimos trafegar e escoar nossa produção, durante o inverno, frisou Celino.

A formação conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “Eu não tinha conhecimento de como produzir os derivados da cana-de-açúcar e esse curso me trouxe aprendizado. Foi de grande importância para nossa comunidade, pois vai gerar mais trabalho e renda,” destacou o agricultor Giliarde Oliveira.