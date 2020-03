A estrutura da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (Embrapa), de Cruzeiro do Sul, foi totalmente revitalizada. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Ilderlei Cordeiro prestigiou a reinaguração do prédio.

Atualmente, a Prefeitura e Embrapa mantém uma parceria ativa, Cruzeiro do Sul é o primeiro município do estado a trabalhar o estudo de zoneamento do solo, com foco na produção agrícola.

“Essa reforma permite que ampliemos nossos trabalhos aqui, incluindo as ações com os nossos parceiros, A prefeitura é uma grande parceria, juntos estamos desenvolvendo os estudos consistentes do solo, para conhecer as potencialidades produtivas,” observa o chefe-geral da Embrapa, Eufran Amaral.

O prefeito Ilderlei Cordeiro destacou os benefícios da parceria. “Estamos melhorando a nossa produção de farinha, diversificando a nossa produção de farinha, com a inclusão de outras cadeias produtivas que condizem com nosso solo e região. Agradeço a Embrapa e ao Eufran que têm nos ajudado a montar o nosso plano de zoneamento e assim realizar os melhores investimentos,” frisou.