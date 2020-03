O ato foi prestigiado por grande número de autoridades, dentre as quais a deputada federal Perpétua Almeida, vereadores, secretários, assessores e servidores municipais, lideranças e comunidade.

O novo prédio do Centro de Apoio e Diagnóstico do Município funciona no bairro Adalberto Sena, na parte Alta da cidade, ao lado da unidade de saúde Roney Meireles, e foi construído com recursos da ordem de R$ 1.060.748,77 sendo R$ 700 mil provenientes de uma emenda parlamentar de autoria da Deputada Federal Perpétua Almeida de 2007.

Em discurso aos presentes, a prefeita agradeceu a Perpétua pela destinação dos recursos.

“A deputada foi fundamental para que esse momento esteja acontecendo”, disse Socorro Neri, estendendo o agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para a concretização do novo espaço de saúde.

A prefeita enfatizou que existem dois modelos à disposição do gestor público: o da gestão com mentiras e proselitismo, que é mais fácil, e o da gestão com responsabilidade e sinceridade. “Nós optamos pelo segundo modelo. A gente tem que ter responsabilidade. A gente avança dizendo a verdade”, afirmou.

Perpétua Almeida disse em sua fala que estava feliz com a construção do novo CAD e elogiou Socorro Neri pela forma como vem conduzindo a Prefeitura da capital. “Esse é um momento muito importante. Fico feliz em participar de um momento tão extraordinário”, enfatizou a parlamentar.

O que é o CAD

O Centro de Apoio e Diagnóstico – CAD – foi inaugurado em 4 de dezembro de 2004, na Travessa Fausto Robalo – Centro, posteriormente transferido para o anexo do Laboratório Central, espaço cedido pelo Estado.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Oteniel Almeida, o Centro é responsável pela coleta de amostras e processamento de amostras coletadas nos postos e unidades de saúde do Município. No local são realizados 32 tipos de exames, que vão do hemograma aos exames de fezes, urina, sorologia, dentre outros.

Anteriormente, segundo Almeida, o resultado de um exame demorava em média 30 dias. “Agora, com os investimentos feitos pela prefeita Socorro Neri o resultado leva no máximo 5 dias para ficar pronto”, explicou o secretário, revelando que dependendo da emergência o resultado de um exame pode ficar pronto em menos de um dia e ser disponibilizado na internet, sem que o paciente tenha que se deslocar em busca do resultado.

Atualmente, com apoio das 16 salas de coletas, o centro realiza uma média anual de 900 mil exames.

Equiparação

Na mesma solenidade, a prefeita Socorro Neri sancionou a lei de autoria do Executivo aprovada na Câmara Municipal de Rio Branco que equipara o salário dos agentes de saúde e endemias ao piso nacional da categoria.

Com a sanção da prefeita, o novo piso tem validade retroativa para o mês de janeiro. O valor deve chegar a R$ 1.200 em março e a R$ 1.400 em agosto. A diferença será paga em duas parcelas, conforme pactuado com a categoria.