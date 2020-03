Na tarde desta quinta-feira, 05, os inspetores investigadores lotados do município de Xapuri, Eurico Feitosa e Gean Carlos, com autorização do Delegado titular, Cléber Gnatta, realizaram uma operação policial onde prenderam dois jovens no momento em que os mesmos estavam chegando na cidade portando duas armas de fogo.

No momento da abordagem e entrevista de rotina, foi descoberto a dupla estiveram pela zona rural do Município para praticar furtos nas propriedades, onde os moradores estavam ausentes, se aproveitando da ocasião para cometer esse tipo de crime.

De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, durante essa semana já foram quatro armas de fogo tirada de circulação em poder de criminosos e 16 pessoas conduzidas para a delegacia por envolvimento em crime na cidade de Xapuri.

O Delegado Cléber Gnatta realizou todos procedimentos de praxe com os conduzidos que vão ficar a disposição da justiça. Por Alexandre Lima / oaltoacre