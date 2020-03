As escolas construídas com recursos próprios foram feitas em tempo recorde contrariando a pratica de lentidão em obras públicas. O pacote faz parte dos investimentos de mais de R$ 1 milhão de reais destinados a educação do Município.

Nunca na história de Mâncio Lima se viu duas obras públicas serem construídas em tão pouco tempo. Levou apenas 33 dias para que uma única empresa entregasse a Escola da Comunidade Belo Monte e a Creche do Bairro Guarani totalizando mais de 500 metros de área construída no valor acima de R$ 800 mil provenientes de recursos próprios.

Mesmo construída em tempo recorde a qualidade da obra não deixa a desejar e em nada perde para o padrão das escolas construídas na zona urbana de muitos municípios. O cuidado, o capricho em cada detalhe chama atenção e mostra que é possível sim fazer obras públicas de excelente qualidade sem necessitar de longos prazos, obras inacabadas e de péssimas qualidades.

A Escola Gloria Soriano está localizada na Comunidade Belo Monte distante de cerca de 50 km do centro de Mâncio Lima. Cinco salas de aula, biblioteca, salas de professores e uma ampla área murada está preparada para receber na segunda, 09, 100 alunos do Ensino Fundamental.

Já a Creche Escola Criança Feliz está localizada no Bairro Guarani as margens da Rodovia AC 405. Pela primeira vez a comunidade recebe um ambiente novo, climatizado, seguro e que por décadas funcionou em espaço alugado. A creche já tem matriculado 130 crianças do Ensino Infantil.

O que disseram:

“Eu agradeço primeiramente a Deus e em segundo a população de minha cidade pela confiança a mim depositada para governar esta cidade. Nós não estamos entregando apenas um espaço físico, estamos entregando amor, carinho, respeito e um espaço humanizado e decente para a comunidade educacional. Essas são obras que não precisou de meses ou anos pra ser entregues. Economizamos onde deu para que esses investimentos pudessem chegar a quem de fato e de direito merece. Já investimos mais de R$ 1 milhão em recursos próprios na educação fruto de responsabilidade e seriedade com que trabalhamos. A empresa que construiu as escolas se mostrou eficiente e nos entregou dois prédios feitos com todo capricho e carinho”, Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

“Eu fico feliz porque na gestão do meu esposo Luiz Helosman, na época então prefeito desta cidade, nós construímos a Escola Gloria Soriano em um terreno doado pelo saudoso senhor Adaildo. Na época as condições nos permitiu fazer uma escola de madeira e, hoje me alegro em estarmos reinaugurado em estrutura de alvenaria, mais ampla, moderna e acolhedora. Esse á um compromisso de campanha que estamos honrando onde dizíamos que se empregássemos bem o dinheiro público a gente conseguiria fazer muita coisa. Estamos provando que dar sim para investir em educação e em infraestrutura com recurso próprio. São escolas padrão, dotadas de equipamentos necessários ao seu funcionamento. Toda vez que se melhora a estrutura educação teremos um povo educado e, povo educado é garantia de um caminho promissor”, Angela Valente, vice-prefeita.

“Esse é um sonho antigo da comunidade do Belo Monte e do Bairro Guarani em ter uma escola construída nos padrões das escolas urbanas. Hoje estamos realizando esse sonho entregando esses prédios para mais de 300 alunos. Criamos aqui as melhores condições possíveis para que tenhamos um ano letivo melhor que os anos anteriores, melhorando o trabalho dos profissionais da educação, trazendo alegria e conforto aos nossos usuários e melhorias no rendimento educacional. O Ideb 2017 nos anos iniciais da rede pública atingiu a meta e crescemos de maneira significativa atingindo o índice de 5,65 onde a meta estabelecida pelo MEC em 2017 era de 6.0. Hoje a população de Mâncio Lima pode se orgulhar e dizer: nós podemos sim ter uma educação de qualidade e construir escolas dentro de prazos que não prejudicarão o inicio do ano letivo. Segunda-feira, dia 09 de março, todas as nossas escolas darão início as aulas com quadro de profissionais completo”, Eriton Maia, Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto.

“O momento é histórico e precisa ser comemorado pelos manciolimenses. Não estamos apenas entregando um espaço físico estamos dando a essas pessoas dignidade, espaços humanizados e acima de tudo valorizando cada centavo de imposto pago pelo contribuinte. Desde que o Prefeito Isaac assumiu a gestão esta tem sido uma bandeira de luta minha para que ele e a Angela tivessem esse um olhar humano e de carinho pela educação de Mâncio Lima. Para ter esses investimentos com recursos próprios só foi possível graças à organização e bom planejamento. Estas escolas vão funcionar porque tem gente compromissada e enganada com a educação desta cidade. Tenho muito orgulho de minha cidade e da forma como o meu irmão Isaac conduz os rumos desse povo”, Jonas Lima, Deputado Estadual.