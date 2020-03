O desleixo do governo do estado com os municípios do Acre tem sido bem visível, prova disso é o que está acontecendo no município de Assis Brasil, localizada na região do vale do Acre.

Desde janeiro de 2019, os moradores de Assis Brasil não conseguem emitir o Registro Geral (identidade) e nem atestado de antecedentes criminais devido a delegacia da cidade dispor de um equipamento sofisticado chamado Automated Fingerprint identification System (AFIS), mas não tem servidor para operar e nem internet.

Diante do descaso, os moradores que precisam emitir o RG ou um atestado de antecedentes criminais precisam se deslocar por conta própria até o município de Brasileia ou para a capital Rio Branco para poder tentar conseguir o documento, pois além de gastarem com os custos do documento de identidade, ainda precisam arcar com as despesas da viagem como passagem, estadia e alimentação.

Até o momento o governo do estado por meio da secretaria de segurança pública não tomou nenhuma providência quanto a esta problemática e os assis-brasilienses é quem tem que arcar com este desmando que é função do governo do estado que até o momento se mostrou incapaz de fornecer os documentos para os moradores daquele município.