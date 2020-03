Dupla foi presa em Cruzeiro do Sul com 20 quilos de maconha em setembro do ano passado. Foto: Ilustrativa / internet

Elissandro de Lima Ferreira e Bruno Ferreira Andriola foram condenados a mais de 20 anos prisão por tráfico de drogas e por integrarem organização criminosa. Os dois foram presos em setembro do ano passado com 20 quilos de maconha, em Cruzeiro do Sul.