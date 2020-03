O Tribunal de Constas do Estado do Acre (TCE-AC) suspendeu as mais de 500 contratações dos candidatos aprovados no concurso público para servidor efetivo da prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A decisão, do conselheiro Ronald Polanco, foi publicada nesta quinta-feira (5), no Diário Eletrônico do Órgão.

O secretário de Administração e Planejamento, Manoel Orleilson, afirmou que a prefeitura teve ciência do processo nesta quinta e que a Procuradoria Jurídica do município está tomando as providências para resolução do problema.

Os candidatos aprovados foram convocados no último dia 11 de fevereiro. Nesta terça-feira (3), a prefeitura convocou mais de 100 professores para serem lotados nas unidades municipais de ensino. O ano letivo em Cruzeiro do Sul está previsto para iniciar na próxima segunda-feira (9).

Na decisão do TCE, o conselheiro deu um prazo de dois dias para que todos os atos referentes ao concurso público sejam suspensos. Em caso de descumprimento, o órgão fixou uma multa diária no valor de R$ 500. A prefeitura tem ainda um prazo de 15 dias para apresentar esclarecimentos.

‘Frustração’, diz candidata aprovada

A educadora física, Rosane Valentin de Freitas, de 29 anos, está entre os candidatos aprovados e convocados no concurso e disse que foi pega de surpresa com a notícia da suspensão dos atos do certame.

Ela, que mora em Rio Branco e iria se mudar para Cruzeiro do Sul já na próxima semana. Ela afirmou que a medida traz prejuízo financeiro para os candidatos.

“Já estava tudo certo, aluguei até apartamento lá e minha mudança ia ser na semana que vem. Isso porque tinham prometido que a nomeação seria até o dia 16 de março, por isso, que eu estava agilizando. É muita frustração, porque eu tinha planejado tudo, quase pedi demissão do meu outro trabalho para ir embora de Rio Branco e aconteceu isso agora”, disse Rosane.

Concurso

O edital foi publicado, após mais de 10 anos sem concurso público para servidor efetivo, pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), com cargos de níveis fundamental, médio e superior em diversas áreas de atuação.

As provas objetivas foram aplicadas para mais de 16 mil candidatos no dia 1º de dezembro. A prefeitura chegou a anular as provas para 464 candidatos que concorriam ao cargo de gestor público, após constatar irregularidades na aplicação. O exame para o cargo foi reaplicado dia 15 de dezembro.

Os salários variam entre R$ $ 1.077,84 mil a R$ 10.500 mil e oferta vagas para professores, médicos, mecânico, eletricista, assistente social, entre outros. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre