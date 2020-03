Iniciou nesta quinta-feira (5), o período em que os vereadores com mandatos podem trocar de partido sem perder seus mandatos, o período chamado “janelão”, logo nas primeiras horas de hoje, o presidente da Câmara de vereadores do município de Brasiléia, Rogério Pontes, aproveitou o momento e foi o primeiro a se filiar no PROS.

A decisão de deixar o MDB e ingressar no PROS foi tomada em 7 de abril de 2019, onde Rogério se reuniu como o Presidente Estadual do PROS, Dêda, e deu sua palavra de que iriam compor o partido e como cumprimento de sua palavram Rogério decidiu se filiar imediatamente

O vereador agradeceu o presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, e a deputada Maria Antônia pelo o convite de fazer parte desta agremiação política. Rogério afirma que está agradecido por fazer parte da família PROS e que será uma honra estar ao lado do casal Maria Antônia e Dêda.

Vale lembrar que nas eleições passadas de vereadores, Pontes foi o vereador mais votado da história de Brasiléia com exatos 856 votos e está a quase 4 anos como o presidente da Câmara de vereadores do município. Rogério é natural der Brasileia e faz parte de uma família tradicional e muito grande.