A Polícia Civil da cidade de Brasileia, apreendeu dez quilos de dinamites na casa de um suspeito de roubos. Os explosivos estavam em Cobija, na Bolívia, cidade vizinha de Brasileia. A apreensão ocorreu na tarde de quarta-feira (4).

O homem faz parte de uma quadrilha presa na noite de terça (3), pela polícia acreana, suspeita de assaltar uma joalheira da Bolívia. Além desse roubo, a quadrilha é investigada também por invadir e tentar explodir os terminais de autoatendimento do Banco do Brasil em agosto do ano passado.

O delegado Sérgio Lopes disse que os dez presos foram levados para audiência de custódia ainda nesta quinta (5), em Brasileia.

“Na quarta [4] prendemos dez pessoas envolvidas em um roubo de uma joalheria da Bolívia. Conseguimos apreender alguns objetos levados, joias, dinheiro, um revólver calibre 32, uma submetralhadora calibre 9 milímetros de fabricação israelense”, relatou.

Lopes disse que as investigações continuaram e a polícia chegou aos explosivos na casa de um dos presos. O homem é brasileiro, mas mora na Bolívia.

“Descobrimos que tinha guardado em casa cerca de dez quilos de explosivos. Junto com a polícia boliviana fomos até o local e conseguimos apreender o material. Estava escondido embaixo de uma escada”, acrescentou o delegado. Por Aline Nascimento, G1 Acre