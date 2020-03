A redação do site 3 de Julho Notícias entrou em contato com o empresário Manoel Prete para saber se de fato ele será pré-candidato a prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do vice-governador Major Rocha.

Em conversa com Manoel, o empresário afirmou que não vai abrir mão de ser o pré-candidato à prefeito nas eleições deste ano, pois na pequena cidade dizem as más línguas que Prete deveria abrir mão pois não alcançará seu objetivo de chegar à prefeitura.

A certeza de sua pré-candidatura é tão grande que Manoel Prete informou que estaria na capital Rio Branco nesta quinta-feira (5) participando de uma reunião com o vice-governador Rocha e a executiva estadual do PSDB para tratarem dos últimos assuntos de sua pré-candidatura.

Quanto aos apoios partidários, Prete afirmou que na próxima semana estará reunido com alguns partidos para discutir possíveis apoios para reforçar seu grupo político, quando a chapa e pré-candidatos a vereadores, Manoel informou que tem uma chapa montada aguardando o tempo certo para se reunirem.