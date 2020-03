Os familiares do senhor José de Oliveira Carvalhos de 56 anos procuraram a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar possíveis descaso com a saúde do paciente que encontra-se internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

De acordo com o filho, o quadro clínico de seu José é gravíssimo e o mesmo aguarda por uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e por um procedimento de hemodiálise caso contrário o paciente pode ir a óbito.

O familiar relata que o paciente deu entrada no Pronto Socorro, na observação clínica onde permanece desde o dia 29 de fevereiro, com perda súbita da capacidade de seus rins filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue, o quadro clínico de seu José se agravou e os resíduos chegaram a níveis perigosos e afetou a composição química do seu sangue.

Diante do quadro de insuficiência renal aguda e cirrose, seu José teve uma parada cardíaca onde passou 14 minutos com o coração parado e em seguida foi reanimado, os sinais vitais atualmente estão instáveis e seu José continua a espera de uma vaga na UTI que segundo o filho de seu José, os servidores da Unidade Hospitalar afirmam ter, mas não disponibilizam para o paciente.

Os familiares encontram-se desesperados diante de tamanho descaso com a saúde deste homem, pois até o momento nem a hemodiálise foi feita no paciente que encontra-se em situação de risco.

“Desde o dia 29 não estão dando essa vaga para ele, ele precisa da vaga da UTI para fazer a hemodiálise para limpar o sangue dele, se ele não fizer ele vai morrer pois os rins dele está parado e o sangue está muito infeccionado. Se não tem como fazer a hemodiálise lá por que não transfere ele para a fundação. Será que estão esperando o meu pai morrer?”, desabafa o filho.

Diante desta situação fica a pergunta no ar. Cadê o governador Gladson que prometeu dias melhores na saúde pública do estado? O que o secretário de estado de saúde, Alyson Bestene, está fazendo para aliviar os transtornos dos pacientes que dependem da saúde pública?

Alô autoridades competentes,vão tomar providências ou vão esperar o paciente ir a óbito por falta assistência na saúde pública do estado do Acre? é hora de fazer alguma coisa para salvar a vida do paciente!!!!