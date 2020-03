O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) comentou a respeito da decisão do governador Gladson Cameli (Progressistas) de exonerar todos os cargos comissionados, caso estes não declarem se serão candidatos ou não nas eleições de 2020. O parlamentar fez a leitura do ofício circular encaminhado pelo governador às secretarias de Estado.

“Vocês podem dizer onde está o problema? O problema está aqui. O governo não tem confiança nos cargos de confiança. Isso é uma piada. Ora, se o governador disse: ‘quem quiser ser candidato não tem nenhum problema, saia até a última data’. Ora, quem for candidato pede para sair. Mas, não. Quando não existe confiança no cargo de confiança, diz assim: agora você vai assinar uma declaração dizendo: ‘eu não sou candidato, portanto não me demita”, salientou.

Edvaldo Magalhães salientou que “esse método demonstra que não se tem confiança na equipe. Isso mostra instabilidade emocional e política na equipe. Um monte de gente correndo pra preencher. Amanhã é o prazo”, lembrou o parlamentar.