A semana na Assembleia Legislativa foi marcada pela votação de manutenção ou retirada dos vetos do governador Gladson Cameli (PP) a projetos de leis de autoria dos parlamentares. Quatro foram votados em sessão extraordinária na tarde de quarta-feira (4) e outros três foram adiados para a próxima semana.

Entre os que foram votados ontem, estava o projeto de lei do deputado Chico Viga (PHS), que obrigaria a concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica no Acre, Energisa, a disponibilizar através da internet a medição do consumo, em tempo real, aos usuários do serviço.

Fagner Calegário (PL) foi um dos deputados que votaram contra o veto e solicitou declaração de voto, dizendo: “cabe ressaltar que os deputados que aqui hoje estão nesta plenária, foram os mesmos deputados que há meses atrás encabeçaram a CPI da Energisa, onde se buscava nela meios para assegurar a cobrança que os consumidores vinham recebendo. Parabéns deputado Chico Viga pela iniciativa e propositura do projeto de lei, voto pela derrubada do veto e transparência na cobrança da conta de energia dos acreanos.”

A CPI da Energisa a que Calegário se referiu foi assinada pela maioria dos deputados estaduais em abril de 2019 que requeriam a investigação de possíveis irregularidades nas contas de energia do Acre, maioria que agora votou contra a transparência em tempo real do consumo.

Além do projeto em questão, também foi votado um outro relacionado à empresa de energia, onde a obrigaria a anexar uma fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo, correspondente ao período faturado, junto à fatura. A maioria na Aleac também votou pela manutenção do veto.