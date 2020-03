Um projeto de autoria do Executivo municipal, aprovada na manhã desta quarta-feira, 4, na Câmara de Rio Branco, iguala o salário dos profissionais agentes de saúde e endemias ao piso em vigor em nível nacional. A aprovação da matéria ocorreu com a presença de dezenas de trabalhadores da área, que acompanharam atentos os debates a respeito do tema.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, a equiparação do salário da categoria ao piso nacional era uma reivindicação antiga que agora foi acolhida pela prefeita Socorro Neri, resultando no projeto de lei em questão.

“Nós acolhemos essa demanda, fizemos as contas para avaliar o equilíbrio financeiro da Prefeitura, pois essa é uma determinação da nossa prefeita para garantir a governabilidade do município”, explicou Oteniel.

O secretário explicou ainda que o salário atual da categoria é de R$ 1.032 mil. A partir da aprovação do novo piso, que tem validade retroativa para o mês de janeiro, o valor deve chegar a R$ 1.200 em março e chegar a R$ 1.400 em agosto. Até lá, a Prefeitura deve pagar a diferença em parcelas que já foram pactuadas com a categoria.

A presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias do Estado, Márcia Jucá, lembrou que a aprovação do piso é resultado de uma grande luta que conta agora com o apoio da prefeita Socorro Neri e dos vereadores da capital que entenderam a importância da medida e a aprovaram no Parlamento Municipal.

“Quem ganha com isso é a população de Rio Branco que contará com profissionais preparados e motivados por salários mais justos e reconhecimento do poder público”, ressaltou Márcia.

A iniciativa do Executivo recebeu apoio até dos vereadores de oposição. N. Lima, do PSL, usou a Tribuna da casa para elogiar a prefeita Socorro Neri e para parabenizar os agentes de saúde e endemias pela conquista.

“Mesmo sendo de oposição, reconheço que a prefeita Socorro Neri vem agindo corretamente ao elaborar esse projeto de lei. Ela está de parabéns!”, finalizou.