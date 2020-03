O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social(PROS), Dêda, juntamente com o presidente municipal do partido em Rio Branco que também é Pré-candidato a vereador, Fernando Melo, reuniram-se com todos os pré-candidatos a vereadores pelo PROS.

A reunião aconteceu no diretório do PROS, localizada em Rio Branco, onde na oportunidade discutiram a respeito de suas respectivas pré-candidaturas e as estratégias que serão adotadas no decorrer do processo eleitoral.

Vale destacar que a chapa para pré-candidatos a vereadores de Rio Branco está completa e é uma das mais qualificadas no meio político, isto porque os integrantes da chapa são experientes e já enfrentaram eleições outrora, mostrando suas lideranças em meio a sociedade rio-branquense.

Vale destacar que esta chapa foi montada com muito trabalho de articulação por parte da executiva estadual na pessoa do presidente Dêda e sua equipe. Além de reunir excelentes nomes em um único partido, haja vista que essas lideranças pertencia a outras agremiações políticas diferentes umas das outras.

“Para nós da executiva estadual e municipal na pessoa do meu grande amigo Fernando Melo que também está compondo a nossa chapa de pré-candidatos a vereadores de Rio Branco, é um prazer e uma satisfação muito grande poder reunir tantos nomes bons no nosso partido, somos uma família unidas onde discutimos, trocamos idéias tomamos decisões juntos e valorizamos de fato aqueles que se uniram a nós, com a aproximação da eleição nós vemos a necessidade de nos reunirmos e discutir o que será feito e como será feito e eu estou muito feliz com isto”, concluiu Dêda.