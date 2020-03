Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) atualizou nesta quarta (4) o número de prefeituras que não vão receber o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) porque perdeu o prazo para homologar as informações do 6º bimestre de 2019 no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) encerrado no último domingo, 1º de março.

O município que não conseguiu homologar ou descumpriu o que estabelece o art. 7º da Lei Complementar 141/2012 sofrerá a suspensão dos repasses federais de financiamento da saúde.

Além da inscrição do Município no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc), há bloqueio das demais transferências voluntárias e constitucionais, a exemplo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Os cinco Estados com o maior número de Municípios sem homologação são: Goiás (59,63%); Minas Gerais (46,26%); Mato Grosso (40,37%), São Paulo (40,17%) e Paraná (38,62%).

O FPM é um dos mais importantes meios de receita dos municípios acreanos. Com esse recurso bloqueado, a prefeitura compromete série de serviços à população. Por Folha do Juruá