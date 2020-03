Os 100 novos agentes de endemias aprovados no último concurso público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul estão participando, nesta semana, do curso de formação. A capacitação é obrigatória e é a última fase eliminatória para que os servidores sejam empossados.

Segundo o instrutor do curso, Gabriel Mesquita, a formação beneficia a população. “O curso gera conhecimento aos agentes que, consequentemente, vão atender melhor a população cruzeirenses”, observa.

O curso tem duração de 80 horas/aula, sendo divididas entre teoria e práticas, com aulas em campo.

“A gente agradece o prefeito por abrir essa porta, para que pudéssemos adentrar ao funcionalismo público. A formação está sendo muito rica e nos torna ainda mais capacitados a atuar nesta área”, endossou o formando, Pedro Mardson.