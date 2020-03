Não é de hoje que o prefeito Ilderlei Cordeiro tem buscado solucionar a regularização fundiária da parte do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, onde era situada a antiga pista da cidade. Nesta quarta-feira, o gestor reuniu-se com a superintendente do Patrimônio da União, Luciana de Moura, para tratar sobre o tema.

Com a regularização do local, 200 famílias serão contempladas com o título definitivo de seus imóveis. “Nós temos um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura, em que desde o ano passado estamos buscando regularizar as propriedades das famílias da antiga pista,” observa a superintendente do Patrimônio da União, Luciana de Moura.

“Aquela área é de responsabilidade da União, de modo que estamos buscando solucionar a regularização fundiária dessas famílias, que precisam do título definitivo para acessar outras políticas públicas. A partir do próximo dia 16, vamos iniciar os trabalhos de campo”, frisou o prefeito.

As demais residências, fora do perímetro da área da União, serão regularizadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.