O deputado estadual Daniel Zen (PT) fez uma série de tuítes, nesta quarta-feira, 4, questionando se Minoru Kinpara (PSDB) também não se incomoda com a corrupção em sua nova legenda.

Kinpara havia dito, em entrevista, que saiu do Partido dos Trabalhadores por conta de casos de corrupção. “Seria melhor admitir que deixou o partido por não vislumbrar ambiente propício à construção de uma candidatura majoritária sua, diante de outros pretendentes/postulantes”, afirma Zen, dando um contraponto do que pode ter sido a real causa da saída do ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O parlamentar acreano ainda lembra que “seu sucesso como reitor se deveu, em boa medida, ao auxílio de petistas como Sibá Machado, que destinou milhões em emendas parlamentares; e Dilma Rousseff, que liberou rios de dinheiro para que ele pudesse fazer obras e outras realizações na Ufac”.

Zen finaliza cobrando honestidade intelectual e o mínimo de gratidão. “Lhe falta, além da honestidade intelectual, o mínimo de gratidão para com aqueles que tanto ajudaram em sua carreira, incluindo sua eleição para reitor. Afinal, não se elegeu sozinho, lembro-me bem das articulações feitas nas hostes petistas para que ele pudesse ser vitorioso.”