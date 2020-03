Homem de 37 anos é morto com mais de 30 facadas e...

Homem de 37 anos é morto com mais de 30 facadas e três tiros no bairro da Praia, em Tarauacá

Crime ocorreu na noite dessa terça-feira (3) no município de Tarauacá. Segundo delegado, informação é de que são três autores que estavam encapuzados no momento do crime.