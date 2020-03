Diante da repercussão negativa no município de Brasileia com relação a lista de prefeituras do estado que podem não receber o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o secretário de finanças do município, Tadeu Hassem, viu a necessidade de esclarecer esse assunto.

De acordo com o secretário, o município entrou para essa lista por conta de problemas técnicos, pois as informações do 6º bimestre de 2019 no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) está toda pronta, mas o secretário de saúde do município, Francisco Borges, estava com o certificado digital vencido e por esse motivo as informações do 6º bimestre de 2019 no SIOPS não pôde ser enviada.

Tadeu destaca que o problema já foi regularizado junto a Receita Federal e que nesta quarta-feira (4) as informações já foram reenviadas e o município de Brasileia, em menos de 24 horas sairá da lista das prefeitura que ficarão sem o FPM, que deve ocorrer no próximo dia 10.

“O município de Brasileia não será de forma nenhuma prejudicado quanto ao repasse do PFM, essa situação já foi reparada e nossa equipe está disposta a trabalhar para resolver problemas como este, pois não permitiremos que Brasileia seja prejudicada em seus repasses”, concluiu o secretário.