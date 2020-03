Na sessão na Aleac desta quarta-feira (4), o deputado estadual Fagner Calegário (PL) se colocou à disposição para ajudar na fiscalização do transporte clandestino de passageiros.

O deputado se posicionou após dezenas de taxistas e membros do Sindicato dos Taxistas do Acre lotarem as galerias da Assembleia Legislativa nesta manhã, cobrando os deputados que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC) reforçasse a fiscalização para quem atua clandestinamente no transporte em todo o Estado.

Em sua fala, Calegário lembrou de uma reunião que participou na AGEAC alguns meses atrás onde já havia se colocado à disposição para ajudar na resolução do problema e ao fim dela disse que se precisassem novamente ele retornaria para montar junto à agência, um plano de ação para combater a prática, mas não teve retorno algum.

Com o objetivo de resolver o problema, Calegário finalizou dizendo que como vice-presidente da comissão de serviço público iria fazer uma reunião para tratar da questão do transporte clandestino de uma vez por todas.