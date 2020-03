O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde prometeu realizar milhares de cirurgias por meio de mutirão para acabar com a espera de quase seis mil acreanos que aguardam na fila do TFD. O anúncio ocorreu após a fala na tribuna e a apresentação de um requerimento do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Jenilson Leite ( PSB), que cobrou da Sesacre uma ação emergencial no tocante a realização de cirurgias no interior do Acre.

Segundo o deputado, milhares de pessoas que vivem no interior do Acre aguardam por um procedimento cirúrgico, cujo valor na rede particular custa em média 15 mil reais.

Jenilson Leite que é médico infectologista, apresentou o requerimento após realizar uma ação de saúde humanitária no rio Muru, em Tarauacá, e constatou o total abandono de milhares de ribeirinhos que necessitam fazer uma cirurgia.

Na nota enviada a imprensa, o governo afirma que quer diminuir a fila de 6 mil pessoas esperando pela cirurgia de olhos, ouvido, nariz e garanta no Estado. Para isso, decidiu montar uma força-tarefa para tentar realizar ao menos 250 cirurgias oftalmológicas por mês a partir dos próximos dias.

Essa força-tarefa também pretende realizar 70 cirurgias mensais na área da otorrinolaringologia (ouvido, nariz e garganta), somando 320 procedimentos por semana.

Jenilson parabeniza a promessa, mas voltar reivindicar mutirões para as cirurgias de vesícula e miomas( tumor uterino) no interior, pois tem muita gente sofrendo no interior do Acre com dor e sangramentos.